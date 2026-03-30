Haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 81'i gördü

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 81'e dek yükseldi.

İstanbul'da mesai öncesi erken saatlerden itibaren ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Edirnekapı, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'e kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunun Haramidere mevkisinde araçlar çift yönlü olarak güçlükle ilerliyor.

Haliç Köprüsü girişinde de her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu oluşurken Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik Kadıköy'e kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıkarken kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

YOĞUNLUK AZALDI

Saat 09.30 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 76'ya geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

