HAK-İŞ Taksim'de: "1 Mayıs'ı barikatsız, TOMA'sız, biber gazsız, huzur ve kardeşlik içinde kutlamayı arzuluyoruz"

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na geldi. Ölenlerin anısına, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan heyet, ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, "Bugün emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. 1 Mayıs yalnızca bir takvim günü değildir, 1 Mayıs emeğin sesi adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Bu anlamlı gün bizler için birliğin, mücadelenin kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür" dedi.

"1 MAYIS'I HUZUR VE KARDEŞLİK İÇİNDE BİR ATMOSFERDE KUTLAMAYI ARZULUYORUZ"

Mustafa İluk, "2009 yılında atılan kararlı adımlarla birlikte yıllarca yasaklarla, korkularla, 1 Mayıs'ın üzerindeki karabulutlar dağılmaya başlamıştır. Bugün yalnızca bayram kutlamıyor, aynı zamanda emeğimizin karşılığını, hakkımız olanı talep ediyoruz. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, kurum ve kuruluşlardan binlerce emekçi kardeşimle birlikte bu meydanları umut ve kararlılıkla dolduruyoruz. HAK-İŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da barışçıl ve yapıcı bir anlayışla sorunlarımızı dile getiriyor, çözüm önerilerimizi kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki emek olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan kalkınma mümkün olamaz. Tarihin farklı dönemlerinde baskılara, engellemelere, yasaklara maruz kaldık. Ama ne inancımızdan ne umudumuzdan ne de bu kutlu mücadelemizden bir adım geri atmadık. Çünkü biz alın terinin kutsallığına inanan, emeği yücelten bir inancın mensuplarıyız. Biz HAK-İŞ'iz. 1 Mayıs'ı yıllardır barikatların, TOMA'ların, biber gazlarının olmadığı, huzur ve kardeşlik içinde bir atmosferde kutlamayı arzuluyoruz. Bu uğurda büyük mücadeleler verdik. Geçmişte Taksim Meydanı'nda, bu alanda HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'ı kutladık. Tüm emek örgütleriyle birlikte burada dayanışmayı sergiledik. Bugün yine istiyoruz ki, bu meydan da dahil olmak üzere ülkemizin her köşesinde 1 Mayıs coşku ve barış içinde kutlanabilsin. Ancak bilinmelidir ki 1 Mayıs sadece Taksim değildir. 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Çünkü unutulmamalıdır ki, meydanlar engellense bile sesimiz engellenemez. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan emeğin alanıdır" diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır