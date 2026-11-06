Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsi kararı!

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer sanıkların yargılandığı davanın bir önceki duruşmasında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Savcılık, Hakan Bahçetepe'nin 4 Mayıs 2024 tarihli eylem kapsamında "Rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasını talep etmiş ve Bahçetepe'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran savcı, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaada ayrıca Bahçetepe'nin "Haksız mal edinme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından beraati talep edilmişti.

BAHÇETEPE HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Bahçetepe'nin "Haksız mal edinme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından beraatine karar vererek ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.