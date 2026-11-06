TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı para politikası mesajı: "Politikamıza devam edeceğiz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi ve TCMB işbirliğinde düzenlenen Ekonomi Buluşması etkinliğine katıldı. Karahan’ın yanı sıra; TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım ve davetlilerin yer aldığı programda, ekonomideki güncel gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin fırsatlar ele alındı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

TCMB Başkanı Karahan, genç girişimlerin istihdam ve ekonomik faaliyet açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"2021 ve sonrasında kurulan girişimler, ekonomik faaliyette şimdiden önemli bir yer tutuyor. 2016-2020 döneminde kurulan işletmelerin istihdam ve cirodaki payları ise daha yüksek. Yeni girişimlerin yenilikçi ve küresel ölçekte rekabetçi işletmelere dönüşebilmeleri, yatırım yaparak gelişmelerine ve ölçek kazanmalarına bağlı. Yüksek ve oynak enflasyon, fiyat sinyallerini zayıflatıyor, işletmelerin gelecekteki maliyet ve gelirlerini öngörmelerini güçleştiriyor ve uzun vadeli finansman imkanlarını sınırlıyor. Bu koşullar işletmelerin yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Fiyat istikrarı ise uzun vadeli planlamayı kolaylaştırarak yatırım ve üretim ortamını iyileştiriyor."

'KİRA ENFLASYONUNDA GERİLEME SÜRECEK'

Enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulunan Karahan, kira enflasyonunda belirgin bir yavaşlama gördüklerini belirterek, kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğini açıkladı. Karahan şöyle devam etti:

"Temel mallarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle nisan ayında güçlenen fiyat artışları sonraki aylarda yavaşladı. Yakın dönem eğilimi de yıllık temel malı enflasyonunun altına geriledi. Sıkı para politikasına bağlı olarak tüketim talebindeki yavaşlama ve Türk lirasındaki ılımlı seyir, arz yönlü baskılara rağmen temel mal enflasyonundaki artışı sınırladı. Dolayısıyla son dönemdeki arz şoklarının enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasında sıkı para politikasının önemini bir kez daha gördük."

'TL MEVDUAT GÜÇLÜ ŞEKİLDE ARTTI'

Fon piyasalarındaki gelişmeler sonrası portföy tercihlerine bakıldığında, finansal sisteme ve TL’ye olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleyen Karahan şöyle konuştu:

"Nitekim sıkı para politikası duruşumuz, destekleyici makro ihtiyati araç setimiz ve aldığımız bu önlemlerin de etkisiyle Türk lirası mevduat güçlü şekilde arttı. Yabancı para mevduatlarda ise dalgalı seyirle birlikte tüzel kesimde sınırlı bir artış gördük. Bu gelişmelerin etkisini Türk lirası payındaki istikrarlı seyirde de görüyoruz. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte Türk lirası mevduatın payı yüzde 60'ın üzerinde seyrediyordu. Son dönemde para piyasası fonlarından çıkışların büyük oranda Türk lirası mevduata yönelmesiyle birlikte Türk lirası payı yüzde 61'in üzerinde kalmaya devam ediyor. 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervler 30 Ekim itibariyle 158 milyar dolar seviyesine geriledi. 27 Şubat sonrası rezervlerdeki gerilemenin 30 milyar dolarlık kısmı altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı."

‘SIKI PARA POLİTİKASINDA KARARLILIK’

Fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir yatırım ortamına zemin hazırlayacak önemli bir ön koşul olduğunu vurgulayan Karahan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son dönem verileri sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeyi teyit ediyor. Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim."