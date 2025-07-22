Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son olaylarla ilgili, "Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun" dedi.

Hakan Fidan, Suriye'deki son çatışmalar hakkındaki soruya yanıt verdi:

Bunun gideceği hiçbir yer yok. Zaman entegre olma zamanıdır. Zaman herkesin kendi kimliğini inancını muhafaza ederek daha fazla integrasyonla hayata tutunma zamanı. 18’inci 19’uncu oluşmaya başlamış, çok kan dökülmüş artık modası geçmiş fikirlerin bu topraklarda hala egemen güçlerin kullandığı bir ideoloji, bir kimliğin harekete geçirdiği bir sinyal aldığımızda artık çıkılması lazım.

Çıkmadığımız zaman, biz bunları çıkardığımızı biliriz.

Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket için geçmesin.

Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Talepleriniz varsa yapın, biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım.

"AB'NİN VİZE ADIMI İYİ BİR HABER"

Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarının vize alımını kolaylaştıran yeni kararına değinerek, "AB'nin vize adımı iyi bir haber" açıklamasında bulundu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır