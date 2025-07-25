Hakan Fidan IDEF 2025'te Savunma Sanayii çıkarması yaptı: Yerli üretim atağı ve yeni iş birlikleri masada...

İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla savunma sanayii alanındaki en son yenilikleri ve iş birliği fırsatlarını gözler önüne serdi.

Fidan, fuar boyunca yerli ve yabancı firmaların stantlarını ziyaret ederek, milli hücum botları, akıllı İHA sistemleri ve hibrit askeri araç teknolojileri gibi birçok alanda geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Fuarın öne çıkan gelişmelerinden biri, Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 84 bin 800 adet "SAR9 METE" tabanca teslim etmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı sözleşme oldu. Bu sözleşme, yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fuar alanında çeşitli ziyaretlerde bulundu ve TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki imza törenlerine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik yetkinliğinin artırılması için yapılan çalışmaları vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fuarı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemenin, ülkenin bölgesel ve küresel güvenlikteki rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

IDEF 2025, sadece silah sistemleri ve teknolojileri değil, aynı zamanda askeri araçları hibrit teknolojisiyle buluşturan güç grupları ve sürü İHA operasyonlarında kilit rol oynayacak BULUT gibi yenilikçi çözümleri de tanıttı. Bu gelişmeler, Türk savunma sanayiinin geleceğine yönelik umutları artırıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fuarı ziyaret ederek Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile bir araya geldi. Bolat, savunma sanayii ürünlerinin ihracatının artırılması ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atma Töreni ve Demre Yat Limanı Açılış Töreni'ne katılması, savunma sanayii ile diğer sektörler arasındaki entegrasyonun önemini gösteriyor. Savunma sanayii, sadece askeri ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda diğer sektörlerin de gelişimine katkı sağlıyor.