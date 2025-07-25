HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakan Fidan IDEF 2025'te Savunma Sanayii çıkarması yaptı: Yerli üretim atağı ve yeni iş birlikleri masada...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IDEF 2025'i ziyaret ederek Türk savunma sanayisinin son gelişmelerini yakından takip etti. Fuar, yerli üretim tabanca sözleşmelerinden, hibrit askeri araç teknolojilerine ve akıllı İHA sistemlerine kadar birçok alanda önemli iş birliklerine sahne oldu. Fidan'ın ziyareti, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki bağımsızlığını güçlendirme vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hakan Fidan IDEF 2025'te Savunma Sanayii çıkarması yaptı: Yerli üretim atağı ve yeni iş birlikleri masada...

İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla savunma sanayii alanındaki en son yenilikleri ve iş birliği fırsatlarını gözler önüne serdi.

Fidan, fuar boyunca yerli ve yabancı firmaların stantlarını ziyaret ederek, milli hücum botları, akıllı İHA sistemleri ve hibrit askeri araç teknolojileri gibi birçok alanda geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Fuarın öne çıkan gelişmelerinden biri, Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 84 bin 800 adet "SAR9 METE" tabanca teslim etmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı sözleşme oldu. Bu sözleşme, yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fuar alanında çeşitli ziyaretlerde bulundu ve TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki imza törenlerine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik yetkinliğinin artırılması için yapılan çalışmaları vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fuarı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemenin, ülkenin bölgesel ve küresel güvenlikteki rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

IDEF 2025, sadece silah sistemleri ve teknolojileri değil, aynı zamanda askeri araçları hibrit teknolojisiyle buluşturan güç grupları ve sürü İHA operasyonlarında kilit rol oynayacak BULUT gibi yenilikçi çözümleri de tanıttı. Bu gelişmeler, Türk savunma sanayiinin geleceğine yönelik umutları artırıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fuarı ziyaret ederek Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile bir araya geldi. Bolat, savunma sanayii ürünlerinin ihracatının artırılması ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atma Töreni ve Demre Yat Limanı Açılış Töreni'ne katılması, savunma sanayii ile diğer sektörler arasındaki entegrasyonun önemini gösteriyor. Savunma sanayii, sadece askeri ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda diğer sektörlerin de gelişimine katkı sağlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralıKocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralı
Ege adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildiEge adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
dışişleri bakanı savunma sanayi savunma sanayii
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.