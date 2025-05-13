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Hakan Fidan'ın 'suikast girişimi' açıklaması gündem olmuştu! "Ağır arsenik ve civa verildim" Yeni detaylar ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen günlerde yaptığı açıklamada kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylemişti. Bakan Fidan'ın "Ağır arsenik ve cıva verildim" açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, suikast girişiminin yeni detayları ortaya çıktı.

Hakan Fidan'ın 'suikast girişimi' açıklaması gündem olmuştu! "Ağır arsenik ve civa verildim" Yeni detaylar ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Bakan Fidan'ın "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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"HER YERDE DÜŞMAN VAR"

Suikast girişiminin 4-5 yıl öncesine dayandığını aktaran Fidan, suikast girişiminin kimin tarafından yapıldığına yönelik soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" şeklinde yanıt vermişti.

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"YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR, İKİ YIL TEDAVİ GÖRMÜŞ"

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bazı detayları paylaştı. Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiğinin tahmin edildiğini söyleyen Bostan, "Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış" ifadelerine yer verdi.

Bostan yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

"HASIM ÇOKTU, ANKARA'DA KARAR ALICILAR HEDEFTİ"

ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
suikast Hakan Fidan
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