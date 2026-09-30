Hakemler soruşturmasında şoke eden gelişme! WhatsApp hesabından çocuk istismar görüntüsü yüklendiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Merkez Hakem Kuruluna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN KULLANILDIĞI MÜSTEHCEN VİDEO DOSYASI YÜKLENMİŞ

Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen video dosyasının yüklendiği tespit edildi.

ABD ULUSAL KAYIP VE SÖMÜRÜLEN ÇOCUK MERKEZİ RAPORU DOSYADA

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) 184346648 sayılı raporuna göre, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46’da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Raporda, söz konusu hesabın doğrulandığı telefon numarası ve işlem sırasında kullanılan IP adresi belirlendi.

Bilirkişi raporunda ayrıca söz konusu görüntülerin internette sıradan bir aramayla veya genel pornografik siteler üzerinden ulaşılabilecek nitelikte olmadığı, genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

HATTI 18 YILDIR KENDİSİNİN KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, WhatsApp hesabının doğrulandığı GSM hattının olay tarihinde Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk da ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını, hattın annesi adına kayıtlı olduğunu kabul etti.

HESABININ HACKLENDİĞİNİ SAVUNDU

Ancak müstehcen görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunan Karadoruk, Ocak 2024’te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hacklendiğini ileri sürdü.

“HACKLENDİM” DEDİ, E-POSTA KAYITLARI BAŞKA ŞEY SÖYLEDİ

Karadoruk, hesabının hacklendiğine ilişkin WhatsApp destek birimine 15 Ocak 2024’te e-posta gönderdiğini belirterek ekran görüntülerini dosyaya sundu. Bilirkişi incelemesinde ise dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı.

Karadoruk’un WhatsApp’a gönderdiği “Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!” başlıklı e-postada hesabının erişime kapatılmasından şikâyet ettiği ancak hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığına veya hacklendiğine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edildi.

RAPORLA AYNI GÜN

Daha da dikkat çekici olan ise e-postanın tarihi oldu. Karadoruk’un WhatsApp’a başvuru yaptığı 15 Ocak 2024 tarihinin, NCMEC raporunun PDF olarak oluşturulduğu tarihle aynı gün olduğu bilirkişi raporuna yansıdı.

BİLİRKİŞİ: HACKLENDİĞİNE DAİR VERİ YOK

Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü yüklediği veya indirdiği tespit edilen hesapların NCMEC tarafından raporlanmasının ardından, ilgili platformlar tarafından bu hesaplara erişim engeli getirilebildiği belirtildi.

Bu çerçevede Karadoruk’un WhatsApp hesabının erişime kapatılmasının, hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği anlamına gelmediği değerlendirmesi yapıldı. Bilirkişi, dosyaya sunulan veriler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda "Ferdi Karadoruk’un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadı." sonucuna varıldı.

9 sayfalık bilirkişi raporu, 22 Eylül'de başsavcılığa sunuldu. Başsavcılığın elde edilen bulgulara ilişkin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.