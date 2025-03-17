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Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

17.03.2025 07:31
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Ankara'da yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan bir süre haber alınamayınca evine polis ekipleri gönderildi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girildi. Ekipler Bal'ı banyosunda asılı halde buldu. Hakimin hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi.

BANYODA ASILI HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Ankara hakim
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