HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 18:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde adalet sistemine 1075 yeni hakim ve savcı atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in atamalar sırasında yeğenini göstermesi canlı yayında ilginç anlara sahne oldu. İşte detaylar...

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Yeni hakim ve savcı atamaları düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte, kura yöntemiyle görevlendirmeler yapıldı.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR!

Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan yeni hakim ve savcılar, noter huzurunda çekilecek kurayla görev yerlerine atandı. Canlı yayında gerçekleşen kura anında
ilginç anlar yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hakim ve Savcı atamaları sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenimin adını da telaffuz etmek istiyorum. Hiç olmazsa bir selam versin. Kurada da adını görürüz." dedi ve yeğenini gösterdi.

Screenshot_2

O anlar sosyal medyaya yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kura Hakim savcı sınavları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

13 yaşındaki çocuğu istismar etti, savunması olay oldu!

13 yaşındaki çocuğu istismar etti, savunması olay oldu!

O ilde biber gazı ile ilgili yeni karar! İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

O ilde biber gazı ile ilgili yeni karar! İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.