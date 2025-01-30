Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Yeni hakim ve savcı atamaları düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte, kura yöntemiyle görevlendirmeler yapıldı.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR!

Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan yeni hakim ve savcılar, noter huzurunda çekilecek kurayla görev yerlerine atandı. Canlı yayında gerçekleşen kura anında

ilginç anlar yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hakim ve Savcı atamaları sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenimin adını da telaffuz etmek istiyorum. Hiç olmazsa bir selam versin. Kurada da adını görürüz." dedi ve yeğenini gösterdi.

O anlar sosyal medyaya yansıdı.