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Hakimiyeti kaybolan minibüs refüjde asılı kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan minibüs, orta refüjde asılı kaldı, şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Hakimiyeti kaybolan minibüs refüjde asılı kaldı

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B. idaresindeki 09 AU 063 plakalı minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Sağa sola savrulan araç, orta refüje çıktı. Refüjde bulunan ağacı altına alan minibüs refüjde asılı kalırken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafik güvenliğini sağlarken, belediye ekipleri de yola düşen ağacı temizledi. Asılı kalan minibüs, çekici marifetiyle kurtarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Aydın
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