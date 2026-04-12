Hakkari beyaza büründü

Hakkari’de etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan yağışlar sonrası cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının arttığı gözlemlendi. Nisan ayında kar yağışına alışık olduklarını belirten vatandaşlar, bu durumun bölge için bereket anlamına geldiğini ifade etti.
Yazlık kıyafetlerle balkonunda kar yağışını izleyen Jinda Özkan ise akşam saatlerinde başlayan yağmurun kısa sürede kara dönüştüğünü belirterek, "Nisan ayında önce yağmur yağıyor, ardından kar başlıyor. Bu duruma artık alıştık" dedi.
Vatandaşlar, özellikle tarım ve su kaynakları açısından bu tür yağışların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, karın Hakkari’ye ve bölgeye bolluk getirmesini temenni etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

