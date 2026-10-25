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Hakkari’de 1,5 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen üç ayrı aramada sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ürünleri ve kol saatleri ele geçirildi. Kaçak eşyaların toplam değerinin 1 milyon 548 bin TL’yi aştığı belirtildi.

Hakkari’de 1,5 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Üzümlü Gümrük Sahası’na gelen araç ve şahıslara yönelik yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ile Üzümlü Gümrük Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen detaylı kontrollerde, üç ayrı olayda kaçak eşya tespit edildi. Bir araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 600 paket muhtelif markalarda sigara ile 2 adet lazer epilasyon cihazı bulundu. Başka bir araçta ise koltuk altları ve çeşitli bölümlere gizlenmiş 68 kilogram muhtelif markalarda nargile tütünü, 16 adet tek kullanımlık elektronik nargile, 120 paket elektronik sigara kartuşu ve 24 adet şemsiye ele geçirildi. Öte yandan, bir şahsın beraberindeki eşyalarda yapılan aramada 200 adet muhtelif markalarda kol saati bulundu. Üç ayrı olayda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 548 bin 430 lira 85 kuruş olduğu belirlendi.
Çukurca Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda ele geçirilen eşyalara el konuldu.
Olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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