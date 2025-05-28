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Hakkari'de 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yürütülen üç ayrı operasyonda 51 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hakkari'de 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı
Begüm Özkaynak

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla 27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyon 27 Mayıs 2025 günü Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan adli aramada 2 kilo 700 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Aynı gün il merkezinde yapılan diğer operasyonda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan adli aramada 8 kilo 240 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

28 Mayıs 2025 günü Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda tespiti yapılarak durdurulan kamyon ile otomobilde yapılan adli aramada 20 kilo 600 gram gelen metamfetamin ve 19 kilo 900 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. İki gün içerisinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplamda 51 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Her 3 olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu operasyonu
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