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  4. Hakkari'de feci kaza! Dört kişinin içinde olduğu araç elektrik direğine çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de feci kaza! Dört kişinin içinde olduğu araç elektrik direğine çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 11:59
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Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlardan biri yaşamını yitirirken, üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de feci kaza! Dört kişinin içinde olduğu araç elektrik direğine çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari genç hayatını kaybetti kaza
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