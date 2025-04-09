HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de fırtına ağaçları ve çatıları uçurdu

Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü.

Hakkari'de fırtına ağaçları ve çatıları uçurdu

Hakkari'de etkili olan fırtına birçok yapıya zarar verdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri devrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Uçan çatı parçaları bazı araçlara zarar verdi. Elektrik tellerinin kopması sonucu bölgede enerji kesintileri yaşandı. Fırtına sırasında yıldırım bir evin bahçesine düştü. Fırtına kentin birçok noktasında maddi zarara yol açarken, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Belediye ekipleri, AFAD, VEDAŞ ve diğer ilgili birimler, olumsuzlukların giderilmesi için sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden 'Bayburt' açıklaması: "Kız öğrenci yurdunda cinayet iddiası doğru değil" Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden 'Bayburt' açıklaması: "Kız öğrenci yurdunda cinayet iddiası doğru değil"
Ankara Emniyet Müdürlüğünden "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına açıklamaAnkara Emniyet Müdürlüğünden "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına açıklama

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! "Geriye posası bir cunta kaldı"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! "Geriye posası bir cunta kaldı"

CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!

CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.