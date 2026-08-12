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Hakkari'de hurdalık alanda yangın çıktı

Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu’nun hurdalık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hakkari'de hurdalık alanda yangın çıktı

Yangın, Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu’na ait hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine, bölgede yol çalışması yürüten firmalara ait beton mikserleri ve su taşıyan araçlar da destek verdi.

Alevlerin çevreye sıçramaması için yapılan yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Hakkari de hurdalık alanda yangın çıktı 1Hakkari de hurdalık alanda yangın çıktı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın Hakkari
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