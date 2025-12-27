Hakkari'de kar etkili oldu! 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı.

YOLLAR KAPANDI

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.