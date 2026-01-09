HABER

Hakkari’de kar yağışı

Hakkari’de okulların bir gün süreyle tatil edilmesinin ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Hakkari Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Sabah saatlerinde bulutlu olan hava, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir yeniden beyaza bürünürken, yer yer sis de etkisini gösteriyor.
Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hakkari
