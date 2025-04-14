Hakkari’de kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı
Hakkari’de nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.
14.04.2025 11:01
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Kar yağışının ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için hemen çalışma başlattı. Yoğun kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede, yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.
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