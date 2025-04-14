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Hakkari’de kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı

Hakkari’de nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı

Kar yağışının ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için hemen çalışma başlattı. Yoğun kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede, yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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