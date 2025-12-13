HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hakkari'de karlar üzerinde ilk adımlar

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, il dışından gelen kampçılara yönelik temel kayak eğitimleri Mergabütan Gençlik Kampı'nda başladı.

Hakkari'de karlar üzerinde ilk adımlar

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il dışından gelen kampçılara yönelik düzenlenen temel kayak eğitimleri start aldı. Mergabütan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen eğitimlere Mersin ve Şanlıurfa'dan gelen kampçılar katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eğitimlerin başladığını belirterek, "Mergabütan Gençlik Kampı'nda Mersin ve Şanlıurfa'dan gelen kampçılarımızla birlikte temel kayak eğitimlerimize başladık. Bol eğlence, bol öğrenme bekliyor," dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
AB: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilirAB: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.