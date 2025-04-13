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Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor
Enes Çırtlık

Karşıyaka Mahallesi'nde dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, çalışmalarını yağışlı havaya ve zorlu arazi koşullarına rağmen Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde sürdürüyor.

Katramas Deresi ve çevresinde yürütülen çalışmalara itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekipleri de destek veriyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, yakınları da umutla Keskin'in bulunmasını bekliyor.

Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri ise bölgede çalışma yürütenlere ikramda bulunuyor. (AA)

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Hakkari
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