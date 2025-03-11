Hakkari'de lavabo açıcı patladı: İki kardeşin vücudu yandı! Üzerindeki kıyafetler tamamen eridi

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin mutfak lavabosunun tıkalı olduğunu fark eden H.Ü., durumu ağabeyi A.Ö.'ye bildirdi. Bunun üzerine A.Ö., bir marketten lavabo açıcı alarak lavaboyu açmaya çalıştı. Ancak iki farklı kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle büyük bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle A.Ö.'nün üzerindeki kıyafetler tamamen erirken, vücudunun birçok bölgesinde yanıklar oluştu.

Ağabeyine yardım etmek isteyen H.Ü. ise eriyen kıyafetleri çıkarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluştu.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö. ve H.Ü., yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

(İHA)