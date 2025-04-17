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Hakkari’de motosikletlilere sıkı denetim

Hakkari merkezde motosikletli kuryelere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Hakkari’de motosikletlilere sıkı denetim

Türkiye genelinde motosiklet kazalarında yaşanan ölümler son dönemde artış gösterirken, bu tehlikeye dikkat çekmek ve benzer kazaların önüne geçmek amacıyla Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Artan kazalar ve can kayıpları üzerine harekete geçen trafik birimleri, Çölemerk Caddesi başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında motosikletli kuryeler, dağıtım firmaları ve bölge esnafıyla birebir görüşmeler yaparak, trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu. Uygulamada 3 ekip ve 8 personel görev aldı. Yapılan eğitimde, motosiklet kazalarının büyük bir kısmının kask kullanılmaması, koruyucu ekipman eksikliği ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Görevliler, bu tür kazalarda kaskın ve ekipmanın hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek sürücüleri daha dikkatli olma konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca, motosikletlerde ışık donanımının çalışır durumda olması, Hakkari’nin iklim şartlarına uygun lastik kullanımı, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi ve kaldırım ile refüjlerin yanlış kullanımının oluşturabileceği riskler hakkında bilgilendirme yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, denetim ve eğitim faaliyetlerinin kent genelinde kesintisiz ve etkin şekilde sürdürüleceğini ifade ettiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari denetim
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