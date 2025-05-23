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Hakkari'de öğrenci servisi takla attı! Yaralılar var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci servisinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 13 kişi yaralandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Hakkari'de öğrenci servisi takla attı! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Altınsu köyü Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Korgan köyü Çevre Kampı ve Durak mezrasından ilçe merkezine öğrenci taşıyan Sertip Dündar yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yamaca çarpıp ters döndü.

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Kazada araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaza servis
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