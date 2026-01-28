Hakkari’de yerleşim alanına inen tilki kamerada

Hakkari’nin Gupsi bölgesindeki konutların olduğu alanda yiyecek arayışına çıkan bir tilki, cep telefonuyla görüntülendi. Ağzında taşıdığı nesneyi karın içine saklamaya çalışan tilki, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilkinin oldukça temkinli davrandığı ve ağzındaki nesneyi kar altına gizledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştığı dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına daha sık indiğini belirterek, yetkililerin hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği için önlem alması gerektiğini ifade etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır