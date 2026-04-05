Hakkari- Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
05.04.2026 14:07
Hakkari-Şırnak kara yolunun Sarakutra-Serbesta bölgesinde yola çığ düştü. Kara yolu, düşen çığr nedeniyle kapandı. Yolun açılması için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapanan yolun açılması için yoğun çalışması sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
