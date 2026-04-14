Hakkari Sümbül Dağı’nda peş peşe düşen çığ görüntüleri korkuttu

Hakkari'deki Sümbül Dağı zirvesinde çığ düştü. Bu olay, film sahnelerini aratmadı.

KAR KÜTLELERİ BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU

Çığlar, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki bölgede etkili oldu. Sürücüler ve kent merkezindeki vatandaşlar, çığları farklı açılardan kaydetti.

Yağışların etkisi sona erdi. Ancak bölgede çığ düşmeye devam etti.

Sümbül Dağı'ndan kopan kar kütleleri büyük korkuya neden oldu. Bu görüntü, oldukça dikkat çekiciydi.

Çığlar, kar tünellerini aşıp Zap Suyu'na kadar ulaştı. Bu durum, sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır