Hakkari Yüksekova’da ot yangını

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin 800 bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ünlüce köyünde meydana geldi. İrfan Yalçın’a ait istiflenen ot, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede endişeye neden oldu. Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Yalçın ailesine ait bin 800 bağ ot yandı.

