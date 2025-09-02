HABER

Hakkari’de 235 ağaç toprakla buluştu

Hakkari’de yeşillendirme çalışmaları devam ederken, kentin geneline 235 adet ağaç dikildi.

Hakkari’de 235 ağaç toprakla buluştu

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 15-20 yaş grubunda olmak üzere 200 adet çam ağacı (selvi çam, mavi ladin, sarıçam) ve 35 adet ıhlamur ağacı olmak üzere toplam 235 ağaç, Cumhuriyet Caddesi, çevreyolu, Kent Parkı ve Seyyit Taha Parkı’na dikildi. Ayrıca 200 adet peyzaj gülü de orta refüjlere yerleştirildi.
Belediye yetkilileri, park düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini, tüplü ağaç temini oldukça yeni dikimlerin yapılacağını belirtti. Açıklamada, "İlimizi yeşil bir kent konumuna getirmek tek amacımız ve hedefimiz olacaktır" denildi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
