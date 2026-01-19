Hakkari’de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu 17 köy ve 26 mezra yolu olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapanırken, il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaynak: İHA
