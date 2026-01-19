HABER

Hakkari’de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu 17 köy ve 26 mezra yolu olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapanırken, il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
