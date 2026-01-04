HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari’de 89 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Hakkari’de kar yağışı, fırtına ve çığların düşmesi sonucu kapanan 17 köy ve 72 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari’de 89 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de kar yağışı, fırtına ve çığların düşmesi sonucu kapanan 17 köy ve 72 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirttiler.

Yaklaşık iki gün içerisinde 110 köyden 93 köy yolu, 247 mezradan da 175’nin yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da rahatsızlanan yaşlı kadını, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdıKastamonu’da rahatsızlanan yaşlı kadını, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı
Karaman’da aranan 21 kişiden 4’ü tutuklandıKaraman’da aranan 21 kişiden 4’ü tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.