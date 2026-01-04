Hakkari’de 89 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de kar yağışı, fırtına ve çığların düşmesi sonucu kapanan 17 köy ve 72 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirttiler.

Yaklaşık iki gün içerisinde 110 köyden 93 köy yolu, 247 mezradan da 175’nin yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA