Hakkari’de 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA