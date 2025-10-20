HABER

Hakkari’de asayiş olayları yüzde 16 azaldı

Hakkari’de yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde asayiş olaylarında yüzde 16 azalma olduğu belirtildi.Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

HAKKARİ (İHA) ??" Hakkari’de yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde asayiş olaylarında yüzde 16 azalma olduğu belirtildi.
Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 18 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olaylar ile ocak ayından bugüne kadar olan veriler ele alındı. Toplantıda, il genelinde asayiş olaylarının yüzde 16 azalma, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 azalma, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 18 azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 8 azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 56 düşüş; son 18 günde evden hırsızlık yaşanmadığı, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 43 artış olduğu ve çeşitli suçlardan 224 şahıs yakalandığı belirtildi. Ocak-Ekim döneminde yapılan değerlendirmelerde ise asayiş olaylarının yüzde 8 azaldığı, kasten yaralama yüzde 6 azaldığı, hırsızlık yüzde 28 azaldığı, dolandırıcılık suçları ise geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış gösterdiği, ekim ayındaki 18 günlük sürede ise yüzde 25 artış gösterdiği bildirildi.
Vali Çelik, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

