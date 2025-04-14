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Hakkari’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hakkari’de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakkari’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

4 KİŞİ YARALI

Otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi kazada yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çevrede ve araçta gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hakkari
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