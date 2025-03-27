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Hakkında 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası vardı! Operasyonla yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 11:53
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası vardı! Operasyonla yakalandı

T.Ç.’nin birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere toplam 14 ayrı suçtan 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu açıklandı. 33 yaşındaki T.Ç. Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ceza Muğla
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