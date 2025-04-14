Hakkında arama kararı bulunan 41 kişi bir haftada yakalandı! Isparta’da 2 binden fazla sürücüye para cezası

Isparta’da son bir haftada polis sorumluluk bölgesinde yapılan uygulamalarda 38 bini aşkın kişi sorgulandı, 24 binden fazla araç kontrol edildi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 41 kişi yakalanırken, 2 bin 609 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 6-12 Nisan tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 38 bin 327 şahıs sorgulandı, Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 41 kişi yakalandı, 24 bin 83 araç kontrol edildi, Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 609 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır