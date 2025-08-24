HABER

Haklarında arama bulunan şahıslara operasyon: 5 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçesinde "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda polise direnen şahıslar 2 polis memurunu yaralarken 5 kişi de tutuklandı.

Manisa’nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan B.B. (29) ve M.S. (21) isimli şahısların ilçede olduklarının belirlenmesi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon gerçekleştirildi. Adrese yapılan baskında, B.B. ve M.S. ile birlikte Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) de yakalandı. Şüphelilerin direnmesi sonucu 2 polis memuru hafif yaralanırken şüpheliler etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği, 3 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan yakalanan şahısların, iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilere yer temin ettiği tespit edilen firari U.E. (35) ise İzmir’in Dikili ilçesinde KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Soma’ya getirildi.
Tamamlanan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

