Halep'te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90'ında kontrol sağlandı

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için dün “tahliye” süreci başlamıştı. Ancak anlaşmayı kabul etmeyen bazı teröristlerin, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açmasıyla tansiyon yeniden yükseldi. Suriye ordusu gece saatlerinde Şeyh Maksud Mahallesi'ne yeni bir operasyon başlattı. İşte tüm detaylar...

08.10 PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi. Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

07.30 YÜZDE 90'INDA KONTROL SAĞLANDI Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi. Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

23.00 SURİYE ORDUSU YENİ OPERASYON BAŞLATTI Suriye ordusu, Halep’ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG’nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. AA muhabirinin Halep'te operasyonlara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ordunun terör örgütü hedeflerini ağır silahlarla hedef aldığı operasyon Şeyh Maksud Mahallesi'ni çeviren farklı noktalardan yeniden başladı. Bölgedeki AA ekibi, teröristlerin de karşılık verdiği operasyonda ağır silah seslerinin arttığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı, mahalledeki sivillerden güvenlikleri için TSİ 16.00-18.00 arasında kendileri için oluşturulan insani koridoru kullanarak operasyon bitene kadar bölgeden ayrılmalarını istemişti. Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

21.00 SAYILARI 100'E ULAŞTI Suriye ordusunun Halep’te YPG/SDG’ye yönelik başlattığı nokta operasyonun ardından örgütten firar ederek teslim olanların sayısının 100'e ulaştığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, YPG/SDG'den kaçışlar sürüyor. Haberde, "Halep'te İç Güvenlik Güçleri tarafından yakalanan SDG'den firar edenlerin sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.