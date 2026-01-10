HABER

Kapat
Halep'te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90'ında kontrol sağlandı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Halep'te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90'ında kontrol sağlandı

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG unsurları arasındaki çatışmalar sürüyor. Suriye Ordusu, Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'ne gece saatlerinde yeni bir operasyon başlatırken, bölgenin yüzde 90'ında kontrolün sağlandığı açıklandı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Devrim Karadağ

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için dün “tahliye” süreci başlamıştı. Ancak anlaşmayı kabul etmeyen bazı teröristlerin, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açmasıyla tansiyon yeniden yükseldi. Suriye ordusu gece saatlerinde Şeyh Maksud Mahallesi'ne yeni bir operasyon başlattı. İşte tüm detaylar...

08.10

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

07.30

YÜZDE 90'INDA KONTROL SAĞLANDI

Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.

Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

Halep te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90 ında kontrol sağlandı 1

23.00

SURİYE ORDUSU YENİ OPERASYON BAŞLATTI

Suriye ordusu, Halep’ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG’nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

AA muhabirinin Halep'te operasyonlara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ordunun terör örgütü hedeflerini ağır silahlarla hedef aldığı operasyon Şeyh Maksud Mahallesi'ni çeviren farklı noktalardan yeniden başladı.

Bölgedeki AA ekibi, teröristlerin de karşılık verdiği operasyonda ağır silah seslerinin arttığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, mahalledeki sivillerden güvenlikleri için TSİ 16.00-18.00 arasında kendileri için oluşturulan insani koridoru kullanarak operasyon bitene kadar bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Halep te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90 ında kontrol sağlandı 2

21.00

SAYILARI 100'E ULAŞTI

Suriye ordusunun Halep’te YPG/SDG’ye yönelik başlattığı nokta operasyonun ardından örgütten firar ederek teslim olanların sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, YPG/SDG'den kaçışlar sürüyor.

Haberde, "Halep'te İç Güvenlik Güçleri tarafından yakalanan SDG'den firar edenlerin sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Halep te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90 ında kontrol sağlandı 3

18.00

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Suriye Ordusu: "Şeyh Maksud mahallesini kapalı askeri bölge ilan ediyoruz. Saat 18.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ettik."

Halep te son durum! Operasyon sonrası yüzde 90 ında kontrol sağlandı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybettiMakas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti
Ankara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Halep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.