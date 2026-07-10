HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma hayatını kaybetti

Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yapan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ferhat Baykir, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Baykir, bu gün hayatını kaybetti. Şırnak’ın Uludere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Baykir’in 10 Mayıs 2022 ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığındaki eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına başladığı ve 5 Aralık 2022 tarihinden beri Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Baykir’’in cenazesinin memleketi Şırnak’ın Uludere ilçesine gönderileceği belirtildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı da vefat haberinden dolayı duyulan üzüntüyü ifade ederek bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldıBilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı
Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.