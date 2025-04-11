HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Halı sahada bir anda fenalaştı! Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Maltepe'de halı saha maçı sırasında fenalaşan Cihan Yerlikaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halı sahada bir anda fenalaştı! Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Olay, 6 Nisan Pazar günü Esenkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

ISTANBUL--MALTEPEDE-HALI-SAHA-MACI-SIRA_653668_193674

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ISTANBUL--MALTEPEDE-HALI-SAHA-MACI-SIRA_653669_193674

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Cihan Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL--MALTEPEDE-HALI-SAHA-MACI-SIRA_653804_193674

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da polis aracına minibüs çarptıSamsun’da polis aracına minibüs çarptı
Beynin sessiz düşmanı! Gizli ilerleyen tehdit...Beynin sessiz düşmanı! Gizli ilerleyen tehdit...

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi halı saha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den yeni kanun teklifi! Para cezaları arttırılıyor

AK Parti'den yeni kanun teklifi! Para cezaları arttırılıyor

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.