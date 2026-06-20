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Halı sahada çıkan ve 4 ile sıçrayan kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan ve Ankara, Diyarbakır ile Elazığ'a da sıçrayan kavgada ağır yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralı 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Halı sahada çıkan ve 4 ile sıçrayan kavgada 2 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'da halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki ailenin üyeleri dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda ve Ankara’da karşılaştı.

HALI SAHADA BAŞLAYAN KAVGA 4 İLE SIÇRADI

Her 3 ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır’da hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa kavga
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