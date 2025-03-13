Halı sahada dehşet anları! 17 yaşındaki genç futbol oynarken yere yığılıp kaldı, yanındakiler bile inanamadı

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Laliga isimli halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, aniden fenalaşarak yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

50 KİŞİLİK GRUP HASTANEYE AKIN ETTİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın duyulmasının ardından gencin yakınlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grup hastaneye geldi. Olası gerginliği önlemek amacıyla polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Hasan Yalavaç’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili tahkikat Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülüyor.

(EKOLTV)