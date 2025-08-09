HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Halı sahada sakatlandı, soluğu mahkemede aldı! Yargıtay haklı buldu... İşletmeye milyonluk tazminat

Türkiye'de birçok kişi severek gitti halı sahalarda farklı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Bazıları kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybederken, ciddi yaralanmalar da gerçekleşiyor. Yargıtay'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha maçında düşerek yaralanma nedeniyle açılan davada, gerekli önlemleri almayan halı saha işletmecisinin 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.

Halı sahada sakatlandı, soluğu mahkemede aldı! Yargıtay haklı buldu... İşletmeye milyonluk tazminat
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de halı saha milyonlarca insanın tutkusu. Ülkenin dört bir yanında bulunan halı sahalar neredeyse her gece dolu. Halı saha eğlencesinin ise sağlık açısından bazı tehlikeleri de bulunuyor. Sakatlıklar ve yaralanmalar bunların başında geliyor.

Halı sahada sakatlandı, soluğu mahkemede aldı! Yargıtay haklı buldu... İşletmeye milyonluk tazminat 1

BETON DUVARA KAFASINI ÇARPIP YARALANDI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı.

Halı sahada sakatlandı, soluğu mahkemede aldı! Yargıtay haklı buldu... İşletmeye milyonluk tazminat 2

YETERLİ ÖNLEMLER ALINMADIĞI İÇİN TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye tazminat davası açtı.

ÖNLEMLERİN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Yargılamayı yapan mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda "davalının tam kusurlu olduğu", olay nedeniyle davacının yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı tespitleri karşısında davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, halı sahayı 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI ONADI

Halı saha işletmesi, olayda kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha işletmesini, meydana gelen yaralanmaya ilişkin gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle kusurlu bularak, tazminat ödenmesi kararını onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemece olaya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, hukuki esaslar çerçevesinde karar alındığı, bilirkişi raporunda da işletmenin sorumlu bulunduğu belirtilerek, hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ardahan Kura nehrine düşerek boğulan inek can verdi! Kepçe yardımıyla çıkartıldıArdahan Kura nehrine düşerek boğulan inek can verdi! Kepçe yardımıyla çıkartıldı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
halı saha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de son 55 yılın rekoru kırıldı!

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de son 55 yılın rekoru kırıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.