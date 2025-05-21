Halı sahalarda krampon kiralanıyor mu? Halı sahada krampon kiralama yapılır mı?

Normal çim saha ile halı saha adı verilen sentetik çimden yapılan sahalarda oynanan futbol, kurallarından malzemelerine kadar çeşitlilik gösterir. Örnek olarak ayakkabıların taban yapılarına bağlı olarak çim sahalarda giyilmesi gereken ayakkabılarla halı sahada futbol oynarken giyilmesi daha doğru olan ayakkabılar farklıdır. Halı saha ayakkabıları ıslak ve yumuşak doğal çim sahalarda yeterli tutuş sağlayamayabileceği için bu farklı sahalarda farklı ayakkabılar kullanılmalıdır.

Halı sahalarda krampon kiralanıyor mu?

Halı sahada oynanacak futbol için doğru ayakkabı seçimi oldukça önemlidir. Hem daha rahat bir oyun oynamak ve kullanılan sürede amaca uygun eğlenerek spor yapabilmek hem de insan sağlığını riske atmamak için doğru ayakkabıyı seçmek gerekir.

Çim saha üzerinde oynanacak futbol için giyilecek olan ayakkabı ile sentetik çimden yapılan halı sahalarda giyilecek ayakkabılar farklılık gösterir. Hatta bazı halı sahalarda krampon ile ya da çim sahada oynarken giyilecek ayakkabılar ile halı sahada oynamak yasak olabilmektedir.

Halı sahada krampon kiralama yapılır mı?

Halı sahalarda krampon kiralama sentetik çim üzerinde krampon ile oynamak doğru olmayacağı için yapılmaz. Bunun yerine eğer kişiler yanlarında futbol oynarken giyecekleri yedek ayakkabı getirmedilerse halı saha danışmasından ayakkabı kiralayabilmektedirler.

Taban tasarımları ile halı saha üzerinde futbol oynayabilmek için üretilmiş olan halı saha ayakkabıları da krampon olarak anılır. Ancak bu tür kramponların altında çivi adı verilen kısımlar bulunmaz. Çivili olan kramponların doğal çim dışındaki diğer zeminlerde ya da halı sahada kullanılmaması önerilir.

Neredeyse tüm halı sahalarda krampon kiralama hizmeti verilmektedir. Çoğu kişi yanında yedek ayakkabı getirmek yerine halı sahalarda ayakkabı kiralayabilir. Ancak burada kiralanan kramponlar halı saha için özel olarak üretilen kramponlardır.