Halı silkeleyenler dikkat! Yargıtay'dan karar: Huzur bozan komşuya hapis cezası

Camından balkonundan halı silkeleyenler dikkat! Yargıtay 12. Ceza Dairesi, balkondan halı silken ve komşusuna rahatsızlık veren kişiye verilen 3 aylık hapis cezasını onadı.

Halı silkeleyenler dikkat! Yargıtay'dan karar: Huzur bozan komşuya hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre, Malatya'da yaşayan bir kişi, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi.

Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

3 AY HAPİS CEZASI!

Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

