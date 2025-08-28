HABER

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! Mangal yapılan gemide kaptan köşkü boş bırakılmış: "Otomatik kaptan sistemine geçtiği iddia ediliyor"

İş insanı Halit Yukay, Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı. Yukay'dan o saatten sonra haber alınamazken, teknesi parçalanmış şekilde bulunmuştu. Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı tutuklanırken, olayla ilgili olarak yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kazanın meydana geldiği saatlerde kuru yük gemisinde mangal hazırlığı olduğu ve gemi kaptanının kaptan köşkünde olmadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İş insanı Halit Yukay (43), 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı. Yukay'ın teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Olaydan 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşılan Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili yeni bilgiler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"KAPTAN VE GÖZCÜNÜN KAPTAN KÖŞKÜNDEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR"

A Haber muhabiri Vedat Sezer olayla ilgili olarak detayları anlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi'nin hala kaza kırım noktasında demirli olduğunu söyleyen Sezer, "Zira saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi aşan da bir rüzgar ve kaba dalgada olduğunu belirtelim. 19 günde denizin 68 metre derinliğinde cansız bedenine rastlanılan Halit Yukay'ın hayatını kaybettiği o kazayla ilgili de soruşturma dosyasına giren önemli detaylar var ki, Marmara Cumhuriyet Savcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında özellikle gemideki bazı mürettebatların vermiş olduğu ifadede kazanın meydana geldiği saatlerde veya dakikalarda gemide bir mangal yapma hazırlığı yapıldığı ve o esnada kaptanın ve gözcünün de kaptan köşkünden ayrıldığı ve kaptanın otomatik kaptan sistemine geçtiği de iddia ediliyor" dedi.

GEMİDE MANGAL HAZIRLIĞI VARMIŞ

Sezer haberinin devamında ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Tabii ki ifadeler oldukça ilginç. Bir usta gemicinin vermiş olduğu ifadede kendisinin o gün izinli olduğunu ve bir ses duyduğunu o sese bakmak için gittiklerinde tahta parçaları yani tekne parçalarının fark edildiğini söyledi ve bunu da geminin ikinci kaptanı tarafından bilindiğini hatta daha sonradan süvariye bilgi verildiği de belirtildi. Yine bir başka gemi mürettebatının ifadesine göre ise o esnada geminin sancak tarafında arka tarafında mangal yakılacağı ve mangal yapma hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek bir ses duyulduğunu ve kendisinin de aşağıya indiğinde güverteye çıkan personelin ve mürettebatın o tahta parçalarıyla karşılaştığını ancak daha sonra gemi kaptanının manevra yaparak bir süre sonra oradan ayrıldığı bilgisi var.

"SORUŞTURMANIN KAPSAMI DA GENİŞLETİLİYOR"

Neden bilgi verilmedikleri konusunda ise süvarinin bu olaydan haberi olduğunu o yüzden de onun haber verebileceğini düşündüklerini ifade etmişler. Yine bir başka ifadeye göre de bu kez gemi mürettabatlarından birinin eşinin 112'yi arayarak bu durumu ihbar ettiği de ortaya çıktı ve bu da soruşturma dosyasına girdi. Tabii ki bu detaylara bakıldığında Çanakkale'den 4 Ağustos'ta çimento yükleyerek Kocaeli'de limana götürmek üzere yola çıkan Arel7 isimli kuru yük gemisinin üzerinde yapılan incelemede ise tekneye çarpmış olduğu da ortaya çıkıyor. Zira geminin ön tarafındaki izlerden alınan ve tekneden alınan numunelerin örtüştüğü bilgisi de kriminal laboratuvarda yapılan inceleme sonrası soruşturma dosyasına girdi. Tabii ki açılan soruşturmanın kapsamı daha da genişletiliyor"

