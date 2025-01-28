Halk dizginlenemiyordu: Aylardır devam eden protestolara Başbakan da dayanamadı!

Sputnik'in aktardığına göre, Vucevic'in ülkede devam eden protestoların ardından istifa edeceği bildirildi. Haberi, Sırp gazetesi Veçernje Novosti, konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak duyurdu.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından düzenleniyordu.

Göstericiler, Kasım 2024’te bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin adaletinin sağlanmasını talep ediyordu.

NOVİ SAD'DA NE OLMUŞTU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.