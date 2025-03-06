HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan madalyalı Kick Bokscular ödüllendirildi

Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan madalyalı Kick Bokscular ödüllendirildi

06.03.2025 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Kick Boks alanında eğitim gören genç sporcular, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası’ndan önemli derecelerle dönerek, Kütahya Halk Eğitim Merkezi’nin misafiri oldular.

Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan madalyalı Kick Bokscular ödüllendirildi

Ziyarette, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda elde edilen başarılar konuşuldu. Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kick Boks kurslarında eğitim alan sporcuların, bundan önce olduğu gibi yeniden dereceler elde ederek; Kütahya'mızı temsil ettikleri ve verilen eğitimlerin sonucu olarak Şampiyonada 1 şampiyonluk ve 4 bronz madalya kazanan sporcuların başarısı, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kick Boks kurslarında elde edilen eğitimlerin bir sonucu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyon olan Havva Gülmüşcan, aynı zamanda Açık Lise öğrencisi olarak Halk Eğitim Merkezi’nin öğrencisi olduğu için, bu başarı ayrıca mutlu bir gelişme olarak ifade edildi.

q2

Başarılarıyla ve disiplinleriyle dikkat çeken sporcular ve antrenörleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferit Hatipoğlu ve Müdür Yardımcıları Murat Serkan Gönen ve Mehmet Ali Kerçek, sporcuların disiplinli çalışmaları ve gösterdikleri başarıyı takdir ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, zamanın değerine değinen Müdür Hatipoğlu, dereceye giren sporculara hediye olarak şık saatler takdim etti.

Ziyaret, başarılı sporcuların motivasyonunu artırmak ve onlara olan desteklerini ifade etmek amacıyla yapılan samimi konuşmalarla son buldu. Başarılarıyla şehrimizi gururlandıran genç sporcular, kazandıkları derecelerle Kütahya’yı temsil etmeye devam edeceklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonasında şampiyon olan Havva Gülmüşcan, bronz madalya kazanan Ahmet Kocaman, Ezgi Ayşe Öztürk, Efe Başoğlu, Aslı Ece Oğurlu ve antrenörleri Fatma Çakır ile Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Dilenciden çıkan para şoke etti! 6 zabıta paraları anca sayabildiDilenciden çıkan para şoke etti! 6 zabıta paraları anca sayabildi
İlkokul öğrencisinin resitali şaşkına çevirdi: Okulda davul çaldı, maniler söylediİlkokul öğrencisinin resitali şaşkına çevirdi: Okulda davul çaldı, maniler söyledi
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kick Boks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! İkisini de bıçakladı

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.