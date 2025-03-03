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  4. Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

03.03.2025 13:36
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Antalya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi. Halk otobüsü şoförü Emre Açıkgöz ile 3 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada aracı hasar gören Halit Özkılıç, "Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş” dedi.

Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi. Emre Açıkgöz’ün kontrolünü yitirdiği 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirine girdi. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan Emre Açıkgöz’ü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3 kişi ile Açıkgöz, ambulansla hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi. Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

Diğer yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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